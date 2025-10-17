Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 17 ottobre

di Redazione ZON

La redazione di Zon.it offre un appuntamento quotidiano con la lotteria più giocata dagli italiani. I numeri vincenti saranno disponibili su questa pagina a partire dalle ore 13.00 e questa sera alle 20.30. Scopriamo insieme in diretta quelli dell’estrazione Million Day di oggi 17 ottobre 2025.

Combinazione vincente Million Day 17 Ottobre 2025 1 4 25 33 49

Come si gioca al Million Day

Million Day è il gioco quotidiano del lotto ed è ancora in cerca della prima vincita milionaria del 2022. Alle 13.00 e alle 20.30 di oggi mercoledì 30 agosto 2023, nuova chance per centrare il colpo grosso della lotteria: l’estrazione dei cinque numeri che possono valere un milione. Per giocare la schedina del Million Day basta scegliere una sequenza di 5 numeri, compresi tra 1 e 55 e aspettare l’estrazione. Per giocare online occorre compilare la schedina interattiva, cliccando sui 5 numeri scelti e confermando l’acquisto. Se non è andato bene il primo tentativo, potrai giocare online gli stessi numeri anche per più giornate, fino a un massimo di 20 volte consecutive. Il costo della schedina (singola giocata) è pari a 1€.

Numeri ritardatari e frequenti

Dall’analisi dei numeri estratti nelle estrazioni Million Day possiamo notare che il numero 31 in vetta alla classifica dei numeri ritardatari con 47 assenze. Seguono nella classifica dei numeri ritardatari i numeri 21 con 42 assenze. Al primo posto della classifica dei numeri più frequenti troviamo il 9 presente per 44 estrazioni.