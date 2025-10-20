Oroscopo Branko oggi, 20 ottobre 2025: Vergine, lucidità e disciplina vi rendono precisi e convincenti

Ariete Si avvicina la Luna nuova: è tempo di mettere in ordine i progetti che avete in mente, sollecitare incontri e fissare appuntamenti. Fate attenzione però a non trascurare la vita emotiva: qualcuno ha bisogno di voi

Toro Con Marte e Mercurio favorevoli avete buona grinta e chiarezza: potete affrontare obiettivi concreti, anche finanziari, e andare avanti su questioni rimandate.

Gemelli Le parole oggi possono essere potenti: quello che dite può aprire o chiudere situazioni nel cuore e nella vita. Sfruttate bene questo potere comunicativo.

Cancro È un giorno in cui siete spinti lentamente verso il futuro con intensità: i sentimenti sono forti, ma sul lavoro serve concentrazione per evitare fraintendimenti.

Leone Bentornata energia: dopo un fine settimana che ha caricato, siete pronti per una settimana che può darvi più del previsto, sia interiormente che concretamente.

Vergine Vi sentite forti e centrati. La combinazione volontà + comunicazione vi rende lucidi, persuasivi—sia nel lavoro che nei rapporti privati. Evitate però ironie troppo taglienti.

Bilancia Le stelle vi aiutano a sciogliere tensioni nascoste e a far emergere creatività e armonia. Una buona giornata per lavorare su voi stessi e sui progetti in cammino.

Scorpione Con Marte e Mercurio nel vostro segno: azione & comunicazione insieme. Il potenziale oggi è forte: ascoltare ciò che “non viene detto” può essere la vostra arma segreta.

Sagittario La giornata non è la più energica, ma possono arrivare piccoli segnali positivi o incontri inaspettati che risollevano il lunedì. Lasciatevi sorprendere.

Capricorno Tenacia e disciplina al primo posto: focalizzati su progetti professionali e personali, avanzate con determinazione anche se il cielo presenta qualche ostacolo.

Acquario Qualche disordine astrale può rendere la giornata un po’ “bis-lacca”, ma la dolcezza di Venere vi sostiene. Anche idee curiose e originali legate al lavoro emergono.