Prefettura di Salerno, pubblicate le circolari per le elezioni regionali

Sul sito istituzionale della Prefettura di Salerno, http://www.prefettura.it/salerno, nella sezione “Comunicazioni”, sono state pubblicate le circolari n. 159230 e n. 159238, entrambe in data 15 ottobre 2025 aventi ad oggetto, rispettivamente, “Indicazioni per la ricezione delle liste provinciali dei candidati alla carica di Consigliere regionale” e “Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Giunta regionale” per le elezioni regionali di domenica 23 e lunedì 24 novembre 2025.