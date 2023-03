Conte, addio Spurs! Rescissione consensuale del contratto

di Antonio Di Mita

Non è mai nato l’amore tra Antonio Conte e il Tottenham. Il rapporto tra l’allenatore e la squadra londinese è sempre stato quasi forzato dalle circostanze, mai davvero spontaneo. Per rendere l’idea, nella sua esperienza in Inghilterra non si è mai visto lo spirito del tecnico leccese mostrato più volte in Italia, audace e viscerale. Il contrario, con gli Spurs è sempre stata una continua difesa del proprio lavoro, proprio a causa del difficile rapporto con la squadra. Con risultati quasi sempre altalenanti, Conte non è riuscito ad instaurare una mentalità vincente a Kane e compagni.

Per questi motivi ieri sera è alla fine arrivato l’annuncio ufficiale del club londinese. “Possiamo annunciare che l’allenatore Antonio Conte ha lasciato il club di comune accordo. Abbiamo raggiunto la qualificazione alla Champions League nella prima stagione di Antonio al Club. Ringraziamo Antonio per il suo contributo e gli auguriamo ogni bene per il futuro. Cristian Stellini assumerà la squadra come Acting Head Coach per il resto della stagione, insieme a Ryan Mason come Assistant Head Coach”. Rescissione consensuale del contratto in essere, e fine di un’era in casa Tottenham. Per Conte si aprono le porte di mezza Europa per la prossima stagione, e forse anche qualche possibile ritorno anche in Italia.