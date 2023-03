Unisa accoglie il dott. Nicola Migliardi

di Rita Milione

Nella giornata di domani è previsto un incontro organizzato per il corso di laurea in Economia e Management – dipartimento Disa MIS dell’Università degli Studi di Salerno (Unisa). Domani, lunedì 27 marzo alle ore 16.00 in Aula A sarà ospite il dott. Nicola Migliardi – Chief Operations Officer – Music della Direzione Generale SIAE Società Italiana degli Autori ed Editori.

L’incontro è aperto ai corsisti di Diritto commerciale e Diritto per il Marketing e verterà tra l’altro sulla tutela del diritto d’autore e sulla tutela del opere musicali su piattaforme digitali come Spotify, Instagram, Facebook ecc. Argomento innovativo rivolto ai giovani studenti per far sì che interagiscano con professionisti qualificati e possano confortarsi con il mondo lavorativo.