Il premier Conte alza la voce per difendere il suo operato sull’Autonomia differenziata: “Questa riforma farà bene a tutto il Paese”

In una lettera a cuore aperto al “Corriere”, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha voluto rivendicare l’operato del Governo sul tema dell’Autonomia differenziata: “Basta insulti, c’è bisogno di rispetto. Sostenere che il Governo non sia attento alle richieste delle Regioni è ingeneroso“. Il premier si è rivolto in modo particolare ai cittadini di Lombardia e Veneto e ha aggiunto inoltre che da la sua massima disponibilità ad incontrare i governatori prima ancora di presentare la bozza in Consiglio dei Ministri.

“L’Autonomia non è una bandiera da sventolare, ma una riforma che farà bene a tutto il Paese. Le richieste delle Regioni ci stanno a cuore come ci stanno a cuore le richieste e gli interessi di tutti i cittadini italiani. Chiedo rispetto per me e per tutti gli esponenti di Governo, sia 5 Stelle che Lega, che stanno lavorando con me a questo progetto“ ha voluto spiegare Conte che ha poi attaccato “le agenzie riportano di dichiarazioni che scadono nell’insulto, ritenute da me inaccettabili soprattutto se pronunciate da rappresentanti delle istituzioni”.

Il Presidente del Consiglio ha poi annunciato che la bozza finale della legge è pronta e vorrebbe metterla ai voti già nel prossimo Consiglio dei Ministri.