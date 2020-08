Il Ministero della Salute ha diramato, come di consueto, il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia

Da inizio emergenza, in Italia 251.237 persone hanno contratto il Coronavirus: oggi, 11 Agosto 2020, i contagiati sono 412 in più rispetto a ieri.

Dei pazienti totali, 13.561 (con un incremento di 193 unità rispetto a ieri) sono attualmente in carico al sistema sanitario nazionale tra ricoverati con sintomi (+22 rispetto a ieri e 801 totali) e degenti in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri e 49 totali).

Da inizio epidemia 202.461 persone hanno vinto la loro battaglia contro il Covid-19; questo numero si intende comprensivo dei 213 guariti registrati oggi.

Il numero dei morti sale a 35.215 (numero comprensivo dei 6 decessi registrati oggi).

La Sicilia è la Regione italiana che ha registrato il maggior numero di nuovi contagi nelle ultime 24 ore: sono 89 di cui 71 extracomunitari sbarcati sulle coste regionali.

In Valle d’Aosta si registra il contagio zero per il secondo giorno consecutivo, mentre in Molise con oggi sono quattro i giorni consecutivi senza nuovi contagi.

Per quanto concerne le risorse poste in campo, il bollettino del Ministero della Salute datato 11 Agosto 2020, fa sapere che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 40.642 tamponi orofaringei; attualmente dunque, il numero delle persone testate per determinare l’incidenza del Coronavirus sul territorio italiano è pari a 7.316.918 persone.

