Il presidente del Brescia guarito dal Coronavirus dopo essere risultato positivo insieme alla figlia: “Assurdo discutere ancora se giocare o no”

Una buona notizia per il calcio: Massimo Cellino è guarito dal Coronavirus. Il presidente del Brescia dopo essere risultato positivo al test insieme alla figlia ha sconfitto il virus. Cellino infati si è sottoposto come da prassi al doppio tampone, risultando sempre negativo. Ora l’imprenditore può dirsi guarito a tutt gli effetti.

Entro la fine della settimana tornerà dall’Uruguay anche il tecnico del Brescia, Diego Lopez, per essere pronti per la ripresa degli allenamenti a inizio maggio.

Cellino inoltre guida la schiera di coloro che non vogliono la ripresa della Serie A. Infatti, nonostante in Federcalcio si stia facendo di tutto per riprendere il Campionato , non tutti sono d’accordo. “Assurdo si discuta ancora se giocare o no” – dichiara il patron del Brescia – “Non c’è la minima sensibilità e non c’è il minimo rispetto nel chiedermi di ricominciare il campionato fuori dalla Lombardia. Non ho paura di retrocedere, in B magari vado lo stesso ma tornerò in A, ho giocatori giovani e i conti a posto”.

Dichiarazioni che vanno celatamente contro Lotito, che è tra i primi a spingere per la ripresa. Cellino poi avverte sulle misure che dovranno essere prese:” Vanno fatti i test e devono risultare tutti negativi, prima di ripartire. Se nella fase 2 non riaprono le chiese, come fa a ricominciare la Serie A? Se vedo rischi la squadra non la faccio giocare. Chiedo ai presidenti di Figc e Coni di prendersi le responsabilità, l’anno prossimo rischiamo di avere 10 società fallite in Serie A”.

