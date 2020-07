Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia

Anche oggi, sabato 11 Luglio 2020, la Protezione Civile ha diramato il bollettino relativo all’andamento dell’epidemia di Coronavirus in Italia.

I pazienti positivi attualmente in carico al sistema sanitario risultano essere 13.303 (con una flessione rispetto alla giornata di ieri di 125 unità).

Di questi sono 826 quelli ricoverati con sintomi (-18 rispetto alle ultime 24 ore) di cui 67 in terapia intensiva (-4 rispetto alla giornata del 10 Luglio).

Oggi sono stati registrati 188 nuovi positivi (ieri erano stati 276) che portano il totale dei contagiati da inizio epidemia a 242.827 persone. I guariti in più di oggi sono 306 (totale 194.579 persone dimesse) mentre il numero dei deceduti si attesta a 34.945 (oggi sono stati registrati sette nuovi decessi).

Per quel che concerne le risorse messe in campo, dal medesimo bollettino odierno apprendiamo che nella giornata di oggi sono stati effettuati 45.931 tamponi atti a testare l’insorgenza del Coronavirus.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria dunque, sono state testate 5.900.552 persone.

Le Regioni che oggi non hanno fatto registrare alcun nuovo caso di Covid-19 sono: Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta (Covid-free per l’ottavo giorno di fila) e Molise (che registra zero nuovi casi positivi per il quindicesimo giorno di fila). La Regione più colpita resta la Lombardia (+67 casi da ieri).

Leggi anche