Il coronavirus è arrivato ufficialmente in Italia. Il primo caso nel nostro paese riguarda una coppia di turisti ricoverati a Roma, nel Veneto segnalato un sospetto di contagio

Il coronavirus rappresenta una reale minaccia anche per il nostro paese. Ad acclarare la notizia il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha dato conferma della coppia di turisti infetta a Roma. Intanto dal Veneto arriva la segnalazione di un nuovo sospetto di contagio.

Positiva ai test contro il virus 2019-nCoV una coppia di turisti cinesi che attualmente risulta ricoverata in isolamento a Roma. Il coronavirus ha colpito i due cittadini di nazionalità cinese a Wuhan dove erano stati prima di rientrare a Milano il 23 gennaio. A seguito della conferma dell’avvenuto contagio, immediata è arrivata la comunicazione dello stato d’emergenza e con esso il blocco delle tratte aeree verso e provenienti dalla Cina.

Un Cdm convocato in mattinata comunica ufficialmente lo stato di emergenza “per rischio sanitario connesso a all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”. Un bollettino sanitario che pesa tantissimo sull’Italia come nel resto del mondo, dove in maniera piuttosto repentina si sta diffondendo il coronavirus.

Dal ministero della salute arrivano consigli di prevenzione per scongiurare la minaccia del contagio. Si consiglia il lavaggio frequente delle mani con saponi disinfettanti o sostituti igienici a secco. Si consiglia inoltre l’utilizzo di mascherine protettive da acquistare esclusivamente in farmacia o parafarmacia. Indicazioni semplici, ma fondamentali in un momento di particolare allarmismo in cui le ipotesi si sono trasformate in conferme.

