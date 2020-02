Per scongiurare nuove possibili vie di diffusione del Coronavirus, l’opposizione chiede al Governo la temporanea sospensione del trattato di Schengen

Tra le misure più stringenti richieste dall’opposizione al Governo per cercare di arginare la diffusione del Coronavirus, c’è anche la temporanea sospensione del Trattato di Schengen e quindi il blocco a tempo della libera circolazione alle frontiere.

Se ne fa portavoce il leghista Eugenio Zoffili che lunedì convocherà una riunione per discuterne: sul tavolo anche una maggiore capillarità dei controlli con gli scanner termici alle stazioni e il blocco navale per i migranti non controllati.

A queste proposte risponde da Bruxelles, dove si è da poco concluso il consiglio Ue, Giuseppe Conte:

“In questo momento non riteniamo necessaria la sospensione del trattato di Schengen”, dice “Ma siamo disponibili ad adottare qualsiasi misura per tutelare la salute dei cittadini”.

A dar manforte alla proposta leghista di bloccare temporaneamente il trattato di Schengen c’è Forza Italia che per bocca di Anna Maria Bernini chiede al Governo di non minimizzare.

Più diretto l’affondo del leader del Carroccio Matteo Salvini che, con la Lega, era stato accusato di strumentalizzazione e sciacallaggio quando qualche giorno fa aveva sostenuto il virologo Roberto Burioni che chiedeva la quarantena per le persone che potevano essere entrate in contatto con gli infetti, ma il Governo non aveva modificato le misure sanitarie.

E lo stesso aveva fatto il Governatore della Toscana Enrico Rossi pur essendo previsto il ritorno in Regione di circa 2500 cinesi.

Se Conte non e’ in grado di difendere l’Italia e gli italiani si faccia da parte

