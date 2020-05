Il Governatore della Regione Veneto Luca Zaia ha toccato il 90% dei consensi tra i cittadini della sua regione e il 45% a livello nazionale

Vola nei sondaggi e nel gradimento il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il Governatore capitalizza la gestione dell’emergenza Coronavirus, percepita come ottimale da parte dei suoi concittadini ma anche a livello nazionale la sua figura è in grande ascesa al punto da imporsi come uno dei leader politici più influenti del panorama nazionale.

Se in Veneto infatti Zaia raggiunge consensi del 90%, in tutta Italia il gradimento si assesta al 45%, secondo solo al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che però a differenza di tutti gli altri politici italiani ha avuto un’esposizione mediatica senza precedenti nel corso dell’emergenza Covid-19. Per i suoi concittadini, il Governatore Zaia è stato capace di reggere ed arginare quella che sarebbe potuta diventare una bomba sociale ed economica drammatica.

Il Presidente del Veneto supera nel gradimento anche il suo stesso capo politico Matteo Salvini, sceso al 29%. Il leader del Carroccio paga un approccio troppo polemico nel corso di questa crisi, al pari della collega Giorgia Meloni di Fratelli d’Italia. Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti si assestano al 27% mentre risultano molto distaccati Matteo Renzi di Italia Viva e Silvio Berlusconi di Italia Viva, figure diventate ormai marginali anche in questo periodo di grandi difficoltà in tutto il Paese.

