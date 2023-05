Costiera: riapre a Minori il sentiero dei limoni

di Attilio Senatore

A Minori in Costiera Amalfitana riapre il sentiero dei limoni. E’ quanto scrive, in un comunicato stampa, l’amministrazione comunale di Minori, guidata dal sindaco Andrea Reale.

Il comunicato stampa

“A seguito del crollo di una macera che ha investito e interrotto la pedonale Via Torre (Sentiero dei limoni) e considerata la complessità del lavoro da eseguire, si è resa necessaria la realizzazione di una via alternativa per permettere a cittadini e turisti di percorrere il sentiero in sicurezza.

Grazie alla concessione temporanea e gratuita di una porzione di terreno della famiglia Civale, a cui vanno i nostri ringraziamenti, si è potuta realizzare una scala utile per riattivare il Sentiero dei Limoni.

Frattanto i tecnici della ditta edile incaricata dai privati, stanno lavorando costantemente per concludere i lavori nel più breve tempo possibile.

Nello scusarci per le difficoltà che si sono verificate, ringraziamo tutte le maestranze, il proprietario e il Direttore dei lavori che hanno assunto un atteggiamento collaborativo e responsabile intervenendo immediatamente per il ripristino.

È in queste occasioni spiacevoli, che emerge il sentimento di solidarietà e collaborazione di una comunità che ha la voglia di andare avanti superando insieme momenti di disagio.

A tutti buon Sentiero dei Limoni“.