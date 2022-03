Covid-19 in Italia, il bollettino del 24 marzo

Pubblicato il bollettino giornaliero contenente i dati circa l’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore i contagi di oggi sono stati 76.260 con 513.744 tamponi effettuati in giro per i vari laboratori del Paese. Rimane ancora alto il numero dei decessi che si attesta a 153. I ricoveri nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore sono 11 mentre -30 ricoveri nei reparti ordinari.

Il numero dei guariti riportato dal bollettino di oggi è di 51.992. Mentre il tasso di positività aumenta diminuisce leggermente attestandosi al 14,8% (-0,2%). Sono 135.552.314 dosi di vaccino somministrate da inizio pandemia.

Covid-19, Gimbe: 38 province ad alta incidenza

Oggi è prevista la riunione Cts-Aifa per la possibile estensione della platea della quarta dose di vaccino anti Covid-19. Secondo i dati della Fondazione Gimbe, salgono da 17 a 38 le province italiane con un’incidenza superiore a mille casi di coronavirus per 100mila abitanti, un valore chiave per capire la velocità di circolazione del virus. La provincia che registra il valore più elevato è Lecce, che supera quota duemila casi.

Nel frattempo il Presidente della Regione Piemonte Cirio è intervenuto a riguardo della fine dello stato d’emergenza. “Il governo ha deciso che il 31 marzo finira’ lo stato d’emergenza, ovviamente d’intesa con il Comitato Scientifico, e noi non possiamo che gioirne nella consapevolezza pero’ che il Covid non è un tema superato ma gestito. E per questo stiamo lavorando da lunedi’ scorso per garantire la prosecuzione del nostro sistema-presidio anti-Covid. Insomma lo stato d’allerta e l’organizzazione di tutto il sistema realizzato fino ad oggi cambiera’ ben poco, fino a quando il Covid sara’ davvero alle nostre spalle“.