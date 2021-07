Covid-19, pubblicato il bollettino di oggi 11 luglio contenente tutti i dati aggiornati sull’andamento dell’epidemia in Italia

La Protezione Civile ha diramato il bollettino che, come di consueto, tiene aggiornati sull’evoluzione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. Questi i dati del bollettino Covid-19 di oggi 11 luglio 2021:

Potrebbe interessarti:

1.391 contagiati

7 morti

1.318 guariti

+0 terapie intensive | -13 ricoveri

143.332 tamponi

Tasso di positività: 1,0% (+0,3%)

57.209.255 dosi di vaccino somministrate in totale

A preoccupare è la situazione varianti, in particolare la variante Delta del Covid-19, responsabile in queste settimane di un aumento di positività su scala globale, ma in particolare in Europa. Il vaccino anti-Covid, infatti, risulterebbe inefficace rispetto alle mutazioni del virus.

Tuttavia arrivano notizie rassicuranti da BioNtech e Pfizer. Entrambe, infatti, hanno sviluppato un vaccino anti Covid-19 contro la variante Delta e vogliono verificarne presto l’efficacia. Questo è quello che hanno reso noto gli stessi produttori. L’adeguamento del farmaco è stato elaborato a Magonza e la casa farmaceutica ha intenzione di iniziare la sperimentazione dello stesso ad agosto, scrive la Sueddeutsche Zeitung online. Il farmaco basato su Rna messaggero (mRna) è stato dunque adeguato e si è utilizzata l’intera proteina Spike con le mutazioni della variante Delta.