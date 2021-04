Continua l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia Covid. Nuovi contagi, guariti e terapie intensive: ecco i dati nel bollettino oggi

I dati offerti dalla Protezione Civile mostrano una curva in discesa rispetto ai numeri di una settimana fa, in cui i dati registravano gli oltre 23.000 contagi. Quelli di oggi appaiono, invece, dati diversi, ma comunque in aumento rispetto a ieri, vediamo nel dettaglio il bollettino:

Il bollettino

I dati di oggi registrano un notevole incremento dei contagi, rispetto a quelli segnalati dal bollettino di ieri. Oggi, infatti, i nuovi contagi salgono a 17.221, mentre cala leggermente il numero dei decessi (487). Diminuiscono anche i posti occupati in terapia intensiva (-20) e i numeri dei ricoveri (-487). In leggero aumento il tasso di positività (0,7) fermandosi al 4,9% , ma molto positivo rispetto alla scorsa settimana.

La campagna vaccinale

Nel frattempo procede la campagna vaccinale anti-Covid, con 11.850.555 di dosi somministrare nella giornata di oggi. Proprio ieri l’era aveva parlato in merito ad AstraZeneca, definendo le trombosi come di ‘effetti collaterali rari’, decidendo così di stare per un uso riservato agli over 60. Oggi il Cts dell’Aifa ha poi aggiunto: ‘Al momento non sono stati identificati analoghi segali di rischio per i vaccini a mRNA. In arrivo, inoltre, 17 milioni di dosi Pfizer, previsti per il secondo trimestre, fa sapere Giorgio Palù, presidente Aifa. Secondo le previsioni, si arriverà dunque a raggiungere una copertura di 500mila vaccinati al giorno.