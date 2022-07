Covid-19: scoperta la nuova variante Centaurus

Individuata nei mesi scorsi in Asia e poi scoperta anche in Europa e in Gran Bretagna, Centaurus è la nuova sottovariante di Omicron, la variante del Covd-19 super contagiosa. le ricerche effettuate hanno rilevato che potrebbe “essere più trasmissibile o associata a malattie più gravi, ma i dati su questo fronte sono ancora deboli”, secondo quanto dicono gli esperti.

La sottovariante Centaurus presenta ben 9 mutazioni della proteina Spike. Tom Peacock, virologo dell’Imperial College London che è stato il primo a identificare Omicron come potenziale problema nel novembre 2021, è uno dei primi a lanciare l’allarme: “Non sono tanto le singole mutazioni, ma il numero di combinazioni di mutazioni che ci preoccupano. È difficile prevedere l’effetto di così tante mutazioni insieme, un quadro che conferisce al virus una sorta di proprietà ‘jolly’ in cui la somma delle parti potrebbe essere peggiore di ciascuna di esse”.

Stephen Griffin, virologo dell’Università di Leeds, ha poi osservato: “L’anno scorso eravamo molti convinti che Delta rappresentasse un culmine evolutivo per il virus, ma l’emergere di Omicron e il vasto aumento della variabilità e dell’evasività degli anticorpi è un segno che non possiamo, come popolazione, seguire un piano simil-influenzale per mantenere al passo con l’evoluzione virale”.

In Italia è Carlo Signorelli, ordinario di Igiene dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, che ad Adnkronos ha detto la sua sulla nuova sottovariante Covid Centaurus: “Il virus ci tiene sulla corda. Purtroppo le varianti si susseguono e noi ce ne accorgiamo quando ormai girano già. Speriamo che siano sempre meno aggressive. Fino ad ora sono state più contagiose”.