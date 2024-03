Scusate il ritardo, Crazy Barber è tornato!

di Redazione ZON

Crazy Barber apre il suo salone in una nuova location e riparte con tante promo, soprattutto per i più giovani.

Andrea Gioia, il Crazy Barber salernitano, dopo una piccola “pausa” per ultimare i lavori del suo nuovo salone, è tornato a tagliare e creare nuovi look. Riparte da Baronissi, da Via Monticello, 4 e come al solito è pronto a stupire la sua clientela con tante promozioni e con tantissime novità, anche per i tifosi della Salernitana.

Proprio per i tifosi granata del cavalluccio, la novità è rappresentata dalle nuove mantelline da taglio, griffate con i colori e il simbolo della squadra cittadina, da sempre segno di identità e tradizione per Salerno e la sua provincia.

L’altra novità riguarda l’eccezionale promozione “Junior” riservata a tutti i ragazzi fino ai 15 anni di età che potranno usufruire, per sempre, di shampoo e taglio firmato Crazy Barber a soli 15€.

Crazy Barber è considerato sempre più il “Coiffeur degli Artisti”. Dopo Noyz Narcos, Capoplaza, Dj TY1, Izi e altre “star” della musica e dello sport, anche Guè Pequeno ha scelto il barber salernitano per “rifarsi il look”, perciò è obbligatorio prenotarsi per poter usufruire dei suoi servizi.

Come fare? È semplice, basta scaricare l’app Zeta Barber e cercare il salone Crazy Barber, ma fate presto, Andrea Gioia è quasi sempre sold out!