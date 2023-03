Crisi del commercio a Salerno: negli ultimi 10 anni chiuse 471 attività

di Redazione ZON

Ne avevamo parlato già più volte della continua chiusura di negozi nella città di Salerno e questa volta ci sono anche i numeri che lo certificano.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, un’analisi del Centro studi di Confcommercio sulla demografia d’impresa nelle città italiane ha fatto sapere che negli ultimi 10 anni nel capoluogo salernitano sono state chiuse 471 attività. Nello specifico, hanno chiuso 71 negozi su 300 nel centro storico e 400 su 1900 nel resto della città, per un calo pari al venti per cento. Situazione che però difficilmente intacca bed and breakfast, bar e ristoranti.

In Italia, sempre nell’ultimo decennio invece, sono sparite quasi centomila attività al dettaglio e oltre quindicimila imprese di commercio ambulante.