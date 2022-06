Cristiano Malgioglio condurrà un programma in prima serata su Rai3

“La mia casa è la tua“ sarà il titolo del nuovo programma che condurrà Cristiano Malgioglio in prima serata su Rai3 a partire dal primo dicembre subito dopo la messa in onda della nuova edizione di “Amore criminale” condotta da Claudio Amendola.

L’ultimo lavoro televisivo di Raffaella Carrà fu “A raccontare comincia tu“, titolo suggeritole da Fiorello, ospite della prima stagione. Vi racconto ciò perché proprio quel format sta per tornare in onda in una versione più aderente proprio al formato originale “Mi casa es la tuya“, e la versione che andrà in onda in Italia per cinque serate ospiterà personaggi al di fuori del panorama mainstream nazionale e internazionale.

Inoltre, dal 17 giugno Cristiano Malgioglio tornerà con un nuovo brano dal titolo “Sucu Sucu“, continuando così la scia per diventare Regina dell’estate 2022 dopo lo straordinario successo dei singoli “Mi sono innamorato di tuo marito” e “Danzando Danzando”. Il video del brano, diretto da Fabrizio Conte, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la stessa voglia di divertimento che ritroviamo nel brano.

Cristiano Malgioglio ha pubblicato il 20 maggio 2022, “Malo” disco con cui ha voluto racchiudere alcuni brani della musica latina che da sempre fanno parte della sua vita. Il primo brano del disco è “FORTE FORTE FORTE” scritto da lui per Raffaella Carrà che ne fece un grande successo, questa volta invece è proprio Cristiano ad interpretarlo così da omaggiare la grande artista.