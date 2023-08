Cu’mme diventa remix: la cover di Anthony Galeota & Stejas

di Antonella Esposito

Ferragosto col botto con la versione remix di Cu’mme, intramontabile brano di Roberto Murolo e Mia Martina. Ecco la cover di Anthony Galeota & Stejas

Anthony Galeota & Stejas con un omaggio a Nino D’Angelo hanno letteralmente conquistato il web a partire dal 1 gennaio 2023. I giovani artisti infatti, hanno registrato su YouTube oltre 600.000 visualizzazioni, grazie ad una versione del tutto reinventata di Senza Giacca e cravatta dell’amatissimo maestro napoletano.

Cu’mme remix di Anthony Galeota & Stejas, fuori da oggi, su tutte le piattaforme digitali, promette di raggiungere grandi numeri (qui il link Spotify). Conta infatti sulla stessa squadra del primo esperimento di contaminazione. Alla produzione Manuel Carini, cantautore e producer partenopeo che con il brano Uocchie Nire, feat. Galeota ha tentato di insinuarsi nella colonna sonora della serie Cult “Gomorra” con buona ragione di consensi. Alla regia c’è ancora una volta la “SM Movie” di Salvatore Maiorano, attivo sulla scena musicale con prodotti di successo e vincitore di diversi premi a livello nazionale.

Il brano

Lo storico trio Murolo – Martini – Gragnaniello ha reso celebre questa perla della canzone d’autore. Scritto da Enzo Gragnaniello nel 1992, il brano è contenuto all’interno dell’Album “Ottantavoglia di cantare”, tributo per l’Ottantesimo compleanno del cantore Murolo. Nel corso del tempo Cu’mme è stata oggetto di diverse rivisitazioni e reinterpretazioni: dal duetto tra Gragnaniello e Loretta Goggi a quello più drammaturgico tra Mario Merola e Rita Siani, passando per la versione rock con Loredana Bertè del 1997, fino ad arrivare alla collaborazione tra Gigi D’Alessio e Noemi nel 2010.

La cover

C’è coraggio nella versione 3.0 firmata da Anthony Galeota & Stejas in cui vibrano sonorità dance, mixate al commerciale e c’è anche lo zampino del rap. Le barre del rapper amplificano il già noto significato del testo, aggiungendo carattere e rendendo il pezzo fresco e moderno. La voce di Stejas si presta alla perfezione per la costruzione di un ritornello killer che resta in orecchio.

Stejas

Nun ce sta rimedio/ Si co’ á mente affunn/ Só arrivato ò punto e/ mettere nu punto/ Già m’ ero fatto nu/ pronostico, pe vvia e chesta/ vita tossic, che schifo e me/ intossica/ Vulesso na mano pe vulá/ luntano, pe luá tutt’ ó mal, e/ stu senso d’ amaro/ Scinne cu’ mme n’ funno ó/ mare, cá l’anima mia tene/ bisogno e nu par d’ ali

Al primo ascolto si ha la sensazione di essere a cospetto di un’entità musicale assolutamente inedita e indipendente. Merito di una produzione per niente scontata che senza stravolgere l’originale, restituisce piacevoli sensazioni di novità.

Anthony Galeota

Il videoclip

L’occhio attento di Salvatore Maiorano conduce all’interno di un racconto tanto chiaro quanto spiazzante. I sentimenti più cupi anneriscono persino l’obiettivo che alterna momenti di luce accecanti, a vedute droniche mozzafiato. L’ansia e lo sgomento, la depressione e la tentazione di farla finita si personificano in una dama nera che tenta di spingere il protagonista giù nel baratro.

Sul set con Salvatore Maiorano

Il mare, con la sua profondità intesse con l’interlocutore un dialogo senza tempo. Dopo la caduta, reale o presunta che sia, non c’è il nulla, ma il limbo, semanticamente riproposto con un amorfo bianco. Sopraggiunge in questo “non luogo” il canto confuso del mare è un frastuono confortante che alla fine conduce alla salvezza.

Guarda il videoclip di Cu’mme