Cyberbullismo, al Mascali talk con gli studenti al centro sociale

di Antonio Jr. Orrico

Un incontro legato all’educazione sulla legalità. Al centro, naturalmente, ci sono i rischi della rete relativi al cyberbullismo, all’adescamento on-line e alle false identità. La manifestazione organizzata dall’Istituto Mascali nel paese omonimo, in Sicilia, è stata promossa dall’amministrazione comunale. Questa ha lavorato in sinergia con l’Istituto Comprensivo Mascali, l’associazione Gens Nova onlus Sicilia, Associazione nazionale finanzieri d’Italia (sezione di Fiumefreddo di Sicilia). L’obiettivo dell’incontro, come ha spiegato l’assessore alla Pubblica istruzione Veronica Musumeci, era quello di “sensibilizzare gli studenti su queste problematiche e di fornire loro strumenti per prevenirle e contrastarle”.

Il relatore, l’avvocato Antonino La Scala, esperto in diritto penale, presidente nazionale dell’associazione Gens Nova, ha trattato con grande sensibilità e competenza temi di grande attualità, come il bullismo, la violenza di genere, la droga, lo stupro e il cyberbullismo. Il legale ha invitato i ragazzi presenti nell’auditorium del centro sociale di Mascali ad “aprire gli occhi“. Parte dell’incontro dibattito è stata dedicata a testimonianze e proiezioni di video molto suggestivi che hanno destato un vivo interesse negli studenti. Alcuni di loro sono intervenuti con pertinenti commenti e domande all’illustre interlocutore.

L’assessore ha poi rimarcato la funzione fondamentale dell’incontro: “L’incontro è solo l’inizio di un percorso di legalità, di sensibilizzazione e di formazione su tematiche di grande attualità. Nonostante oggigiorno su internet ci siano tante informazioni utili alla mente umana, allo stesso tempo tanti ragazzi, in larga parte studenti, corrono seri rischi che potrebbero arrecare danni a livelli psicologici e fisici, in particolare sui social più utilizzati al momento, come Instagram e Facebook.“