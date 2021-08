DAZN Tv Box: un decoder per le zone senza copertura internet

È nata la DAZN Tv Box, il decoder per le aree senza copertura internet per poter vedere le partite di Serie A sul digitale terrestre

Come tutti i tifosi di calcio ben sanno, da quest’anno DAZN ha l’intera copertura di tutte le partite della Serie A. Ma non sono venute a mancare di certo le polemiche dopo il passaggio dei diritti da Sky all’emittente online date le molte difficoltà che tanti utenti hanno riscontrato durante la visione delle partite data la velocità di internet bassa, addirittura assente, in alcune zone d’Italia. Per risolvere questo problema DAZN ha creato la DAZN Tv Box, un decoder che potrà essere utilizzato per vedere le partite della Serie A sul digitale terrestre.

Cos’è il Tv Box?

DAZN Tv Box è il decoder DAZN che abilita la visione del canale DAZN Channel su digitale terrestre. Si tratta di un set top box Android basato sul più recente processore Broadcom e con tuner DVB-T2 HEVC all’interno.

Il software è quello di Android TV: alla prima installazione, l’utente troverà pre-installata solo l’app DAZN, ma trattandosi di un box Android l’utente potrà passare dal Play Store e installare le app che vorrà.

Cos’è DAZN Channel?

DAZN Channel è un canale trasmesso sul digitale terrestre curato editorialmente da DAZN, sul quale DAZN renderà disponibili alcune partite della Serie A TIM tra le sette che DAZN ha in piena esclusiva, oltre ad altri contenuti, quali alcune partite del calcio internazionale, eventi sportivi e contenuti originali di DAZN.

Attenzione: nel caso di contemporaneità di più partite di Serie A TIM (nelle giornate “tipo” alle 15 della domenica ci saranno tre incontri) DAZN selezionerà, a propria discrezione, quale partita mandare in onda tra quelle in contemporanea. Di conseguenza, sempre riferendosi al calendario delle giornate “tipo”, le partite di Serie A TIM che verranno trasmesse anche su DAZN Channel, accessibile solo tramite apposito decoder, saranno normalmente cinque.

DAZN Channel è trasmesso sul digitale terrestre alla numerazione 409. Attenzione: DAZN Channel è un canale criptato, questo significa che non è visibile con un semplice TV (anche se questo dispone dell’app di DAZN) e richiede l’utilizzo di un apposito decoder, il DAZN TV Box o il TIMVision Box.

Come acquistare il decoder

DAZN Tv Box può essere acquistato solo sul sito di Digiquest ad un prezzo prefissato di 139.99 euro oltre alle spese di spedizione.

Attenzione: l’abbonato DAZN che acquista DAZN Tv Box potrà accedere anche alla visione di DAZN Channel sul digitale terrestre. Il costo dell’abbonamento non cambia ma per accedere ai servizi DAZN è comunque necessario sottoscrivere l’abbonamento a DAZN. Una volta installato DAZN TV BOX basta inserire il proprio account esistente oppure sottoscrivere un nuovo abbonamento a 29.99 euro al mese.

Il DAZN Tv Box è stato creato appositamente e sarà disponibile in via prioritaria per coloro che vivono in una località dove la connessione in fibra FTTC o FTTH non è presente. Per questo motivo, in fase di acquisto sul sito Digiquest verrà verificato che l’indirizzo di spedizione del decoder corrisponda ad una zona dove non c’è una “banda sufficientemente larga” per poter gestire lo streaming video delle partite senza problemi.

Attenzione: in fase di configurazione iniziale, sarà comunque necessario collegare il DAZN Tv Box tramite una connessione internet, sarà sufficiente anche ADSL o rete mobile usando un telefono come hotspot.

La connessione internet è infatti necessaria per l’iniziale funzionamento del DAZN Tv Box: prima di poter vedere DAZN Channel su digitale terrestre, bisognerà comunque accedere all’app DAZN, che gestirà l’autenticazione dell’utente e la decodifica del flusso DVB-T al fine di rendere visibile DAZN Channel.

Il DAZN Tv Box è una soluzione di backup così come DAZN Channel: è pensato per chi non ha una connessione veloce dove abita abitualmente, o per una eventuale seconda casa al mare o in montagna, spesso non servite da servizi di connettività, per scelta o per mancata copertura.