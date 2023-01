De Luca: “L’olocausto non deve essere una scadenza burocratica”

Il Presidente De Luca nella diretta del 27 gennaio 2023 introduce tematiche riguardanti la scuola e la sanità campana, ricordando in ultimo la giornata della memoria che ricorre proprio oggi ed il suo significato.

Scuola: Il Ministro Valditara ha introdotto la novità secondo cui si vorrebbero differenziare gli stipendi dei docenti tra le varie regioni. Una delle motivazioni il diverso costo della vita. Il Presidente trova questa manovra del tutto inappropriata, in quanto essa andrebbe a svantaggio di qualunque “politica meridionalista”.

Sanità: La Campania è impegnata nel più grande rinnovo di edilizia ospedaliera. Al Pascale di Napoli è stata adottata lo Protonterapia, una terapia innovativa per la cura dei tumori. In fase di realizzazione inoltre 26 nuovi centri per il diabete in tutto il territorio campano.

Guerra: aumentano le operazioni militari in Ucraina. Il Governo per il sostegno agli armamenti in Ucraina è pronto a sfiorare il patto di stabilità, mentre per il sostegno alla sanità non si prendono gli stessi provvedimenti. Bisogna arrivare al “cessate il fuoco” per fare qualche azione concreta per la risoluzione della guerra e terminare l’aggressione della Russia all’Ucraina.

Si inviano armi belliche importanti in Ucraina, con l’intento di un a vittoria sul campo. Ma questo non sarà possibile afferma il Presidente della Regione Campania, in quanto la Russia stessa ha a diposizione un’intero arsenale di armi nucleari. I rigassificatori, di cui si parla tanto forniscono del gas che costa 4 volte in più quello acquistato dagli Stati Uniti d’America. Anche in campo economico si è instaurata una contesa economica sfruttando le risorse energetiche.

Giornata della Memoria oggi 27 gennaio: 6 milioni di ebrei furono sterminati nei lager nazisti. In questa giornata le truppe russe liberarono il campo di sterminio di Auschwitz. Il presidente De Luca afferma che non bisogna ricordare l’olocausto come se fosse una “scadenza burocratica”. Bisogna vivere la giornata della memoria come se fossero dei fatti atroci accaduti a chi ci è più vicino.