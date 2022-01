Decreto Sostegni ter: ecco tutte le novità del testo

Il Decreto Sostegni ter prevederà misure contro il caro bollette. Ci saranno novità sui contributi a fondo perduto e sul turismo

Il 2022 si apre con liete notizie per tutti i cittadini. Infatti, il Governo ha deciso di comune accordo di garantire un’ulteriore tornata di aiuti e di misure contro il caro bollette. Il Decreto Sostegni ter, infatti, è già sul piatto. Rispetto al passato, naturalmente, le risorse sono molto più esigue (si parla di 1,6 miliardi di €), ma i fronti su cui intervenire sono tanti. L’attualità ha dettato questo provvedimento al Consiglio dei Ministri.

Infatti, il Decreto Sostegni ter interesserà vari ambiti, dal turismo allo sport fino ad arrivare alla moda. In quei settori si interverrà per sostenere i costi della pandemia. Allo stesso tempo, la crescita del costo dell’energia impone una nuova e concreta azione contro il caro bollette. Il Governo ha emanato un comunicato stampa, nel cui testo è descritto per bene il tutto.

“Il decreto interviene anche per far fronte al caro bollette. L’esecutivo era già intervenuto sul primo trimestre 2022 stanziando 3,8 miliardi al fine di mitigare il rincaro del costo dell’energia, in particolar modo per le famiglie. Con il provvedimento di oggi, il Governo interviene nuovamente con un ulteriore 1,7 miliardi, un totale nel periodo gennaio/marzo 2022 di 5,5 miliardi. Questo intervento odierno è maggiormente mirato a sostenere il mondo delle imprese.” recita il testo del comunicato stampa sul Decreto.

La misura avrà anche una sorpresa sul fronte del Fisco: con una nuova norma antifrode non sarà più possibile procedere con più di una cessione del credito relativo al Superbonus e ad altri bonus casa.