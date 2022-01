Australian Open, il tabellone: Berrettini e Sinner agli ottavi di finale

Matteo Berrettini e Jannik Sinner sono gli unici italiani ad arrivare alla seconda settimana del primo Slam stagionale. Agli Australian Open si arriva al primo momento cruciale con il quadro degli ottavi di finale definito.

Dopo l’eccellente vittoria contro Alcaraz al tiebreak del 5° set, un altro spagnolo sul cammino di Matteo Berrettini: si tratta di Pablo Carreno Busta (in campo domenica ore 9 italiane). Una sfida inedita tra i due che puntano ad un traguardo importante: il passaggio ai quarti. Motivazioni extra per il numero 1 d’Italia, il quale ha finalmente la chance di giocarsi gli ottavi dopo il forfait della scorsa stagione per i problemi addominali. Il vincente del confronto tra i due troverà sulla sua strada uno tra Monfils e Kecmanovic, quest’ultimo giustiziere di Sonego nel 3° turno.

Sulla stessa linea del match Berrettini-Carreno è la sfida tra Jannik Sinner ed Alex De Minaur. I due però si sono già trovati contro in passato (2-0 in favore dell’azzurro) e ci aspetta una grande battaglia. I pronostici tendono leggermente dalla parte di Sinner ma De Minaur potrà fare leva su un fattore che può rivelarsi fondamentale: il pubblico. Infatti, il padrone di casa degli Australian Open – numero 1 del suo paese – cercherà una grande prestazione per prevalere sul 20enne altoatesino. Il vincente di questo confronto troverà uno tra Taylor Fritz o Stefanos Tsitsipas: il livello si alza sempre di più.

Negli altri match in programma, domenica in campo anche Nadal contro Mannarino (giustiziere di Hurkacz e Karatsev) ed interessante sfida tra Zverev e Shapovalov. Si chiude il quadro lunedì con i match tra Auger Aliassime-Cilic mentre Medvedev se la vedrà con Cressy, la grande sorpresa della seconda settimana degli Australian Open. Si fa (ancora di più) sul serio adesso.

Tabellone maschile

PARTE ALTA (IN CAMPO DOMENICA)

Kecmanovic vs. [17] Monfils

[7] Berrettini vs. [19] Carreño Busta



[3] Zverev vs. [14] Shapovalov

[6] Nadal vs. Mannarino

PARTE BASSA (LUNEDÌ)

[32] De Minaur vs. Sinner [11]

[20] Fritz vs. Tsitsipas [4]

[27] Cilic vs. Auger Aliassime [9]

Cressy vs. Medvedev [2]

Tabellone femminile

PARTE ALTA

[1] Barty vs. Anisimova

[21] Pegula vs. [5] Sakkari

[4] Krejcikova vs. [24] Azarenka

Keys vs. [8] Badosa

PARTE BASSA

[27] Collins vs. Mertens [19]

[14] Halep vs. Cornet

[7] Swiatek vs. Cirstea

Kanepi vs. Sabalenka [2]