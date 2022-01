Oroscopo di Paolo Fox oggi, Domenica 23 Gennaio 2022

Ariete Questa grande agitazione per le troppe cose da fare completa il vostro scenario: negli ultimi dieci giorni ne avete passate di tutti i colori, magari anche in senso buono, però sono poche le cose che riguardano la vostra vita. In questo momento potete essere soddisfatti perché una persona cara sta avendo qualcosa di bello oppure al contrario siete presi dai problemi di una persona alla quale tenete. Ecco perché non sapete a chi dare i resti . Questa è una domenica da prendere con filosofia!

Toro State attivando grandi trasformazioni nella vostra vita! Ed in realtà questo non è un ciclo iniziato ora ma è partito addirittura nel 2020, forse proprio perché in quell’anno abbiamo tutti vissuto una crisi grande, forse perché dal periodo Urano nel vostro segno si è fatto sentire, e Urano in astrologia rappresenta le trasformazioni. Insomma, anche più conservatori di voi hanno voglia di novità, dalla casa al lavoro, all’amore!

Gemelli Dopo due giornate un po’ sottotono ora siete in recupero grazie ad una Luna attiva! Vi chiediamo di fare il passo secondo la gamba: se ci sono state tensioni e problematiche, in questa domenica dovete ripartire con cautela. Soprattutto alle persone che hanno qualche anno in più, raccomandiamo di non lasciarsi coinvolgere da conversazioni spiacevoli. Avete bisogno di avere gente attorno che sia allegra.

Cancro Siete sempre un po’ pensierosi. In ogni modo Gennaio è quasi già passato, poi passerà anche Febbraio, poi finalmente da Marzo in poi avremo un oroscopo che sarà meno turbato! E’ come se vi svegliaste da un letargo. Attenzione, le stelle non sono così determinanti, nel senso che non è detto che si debba aspettare la fine di Febbraio, qualcosa potrà arrivare anche prima. Però sarà quel periodo che avrete la netta sensazione di avercela fatta, e sarete anche più liberi di amare!

Leone Questa è una domenica di recupero fisico e non solo. Marte è in buon aspetto ma questo Mercurio contrario parla di una situazione astrologica un po’ deficitaria sul piano dei soldi. Forse in questo momento dovete fare attenzione ai rapporti con gli altri. E’ come se vi trovaste in una sorta di cambiamento importante che già è partito dal 2021 e che qualcuno ha vissuto nel lavoro e nei rapporti con gli altri.

Vergine Questa è una domenica positiva. Come al solito molti diranno “io non ci vedo nulla”! Attenzione, se non avete visto nulla in questi mesi baciati da una buona Venere vuol dire che giocate in difesa mentre dovete passare all’attacco! Non è che dovete per forza di cose contattare tutti quelli che incontrate per strada, però dovrebbe esserci uno sblocco delle emozioni! Per quelli che non hanno questo tipo di problemi, grande cielo anche per proporsi!

Bilancia Con la Luna nel segno si viaggia verso un futuro migliore! Diciamo che ci sono relazioni che in questo momento contano e che valgono oro. Giove e Marte sono in aspetto interessante: avete una bella capacità di relazionarvi agli altri in maniera positiva e non dovete assolutamente perdere di vista un obiettivo, ritrovare una pace interiore che di recente, per vari motivi, purtroppo è stata turbata.

Scorpione C’è una situazione astrologica migliore in vista. Sul lavoro si fa un po’ di fatica: probabilmente chi ha un’attività in proprio deve gestire al meglio tanti contatti contemporaneamente, chi invece deve studiare, deve prepararsi per un esame, avrà primavera ed estate come stagioni di riferimento. Attenzione in amore perché questa Venere parla di sentimenti molto intriganti!

Sagittario Non dovete perdervi in un bicchiere d’acqua: a volte siete come un adolescente, quando siete appassionati ad una cosa non capite più nulla! Può capitare anche a persone grandi, che hanno superato i 50 anni: quando pendete dalle labbra di qualcuno, quando incontrate una persona che vi piace non ragionate più! Questo è il caso anche delle persone più giovani, di 20 o 30 anni: chissà che in questo momento voi non abbiate una passione nel cuore che esploderà ancora di più a Marzo!

Capricorno Una parola è poca e due sono troppe! Per fortuna non siete un tipo loquace, anzi siete una persona che anche quando ha un problema misura con efficacia quello che deve dire. Questa domenica riserva piccole tensioni nei rapporti di casa, nei rapporti di lavoro. Quindi, se ci sono delle problematiche o qualcuno è contro di voi, calma e sangue fredda! Doppia prudenza con i segni Ariete e Cancro!

Acquario Dovete guardare al futuro con gioia, anche se questo è un momento rivoluzionario! Quelli che hanno una scendente in un segno d’aria sono quelli più liberi mentre chi ha un ascendente di terra è sempre indeciso tra quello che si deve fare e quello che si vorrebbe fare! Completiamo il quadro dicendo che chi ha un ascendente in acqua ora è trasportato dai sogni, e chi ha un ascendente di fuoco può godere di una situazione astrologica interessante anche per un lavoro, magari part-time, ma che da visibilità. C’è qualcosa di più!