Australian Open, Sinner mostra i muscoli e vola agli ottavi di finale

Serve la migliore versione di Jannik Sinner per avere la meglio su Taro Daniel. Alla Kia Arena, il tennista azzurro vince una battaglia di 4 set da oltre 2 ore e mezza, conquistando così il primo accesso storico agli ottavi di finale degli Australian Open, raggiugendo così Matteo Berrettini. Adesso attende uno tra De Minaur o Andujar.

Partita dai due volti: Jannik devastante nel finale

Nel primo set regna una grande incertezza, soprattutto per chi è al servizio. Sinner parte forte, andando addirittura 3-0 con doppio break ma si fa rimontare subito sul 3-3, prima di rimettere il muso avanti sul 5-3. Il tennista azzurro riesce così a metterselo in tasca con il punteggio di 6-4. Però i segnali di fiducia di Daniel aumentano col passare dei game: ed è così che il giapponese mette a segno 4 game di fila nel 2° set, prendendoselo nettamente con un 6-1 senza appello.

Sinner non appare in grande giornata, mancando diverse chance di break e soffrendo anche il ritorno prepotente dell’avversario. Tuttavia nel 3° set regna l’equilibrio (nonostante altre chance non sfruttate dal 20enne italiano) fino al nono game quando il numero 10 del Ranking strappa il servizio alla quinta occasione utile e chiude il set sul 6-3, portandosi avanti nuovamente nel punteggio.

Il match cambia volto nuovamente: Daniel accusa il colpo e perde il servizio immediatamente nell’avvio del 4° set permettendo a Sinner di andare subito sul 2-0. L’altoatesino ritrova i suoi colpi ed appare più sicuro di sè: prende il dominio del campo e così il giapponese capitola nuovamente al servizio. In pratica, si chiude qui la sfida: Sinner conquista anche il terzo break (al terzo match point) che sigilla il 6-1 finale.

Tsitsipas supera Paire, avanti tutta Medvedev

I big in campo nella sesta giornata degli Australian Open non tradiscono le attese. Daniil Medvedev vince nettamente contro l’olandese Van de Zandschulp, regolato in 3 set con il punteggio di 6-4 6-4 6-2. Serve un parziale in più invece a Tsitsipas per prevalere con Paire.

Tra gli altri, vittoria al 5° set per Fritz contro Bautista Agut mentre continua la favola di Cressy, vincente sulla wild-card australiana O’Connell. Infine, vittoria netta per Felix Auger Aliassime che sconfigge in 3 set il britannico Daniel Evans. Chiude la giornata odierna il match tra Rublev e Cilic.