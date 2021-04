Il programma “Lasciali Parlare” ha messo fine ad ogni dubbio sul caso Denise Pipitone-Olesya. Tensione in studio con l’avvocato Frazzitta

Denise Pipitone è Olesya Rostova?

Potrebbe interessarti:

Nella puntata andata in onda stasera, 7 aprile, di “Lasciali Parlare“, i risultati del test del sangue sulla ragazza russa hanno sciolto ogni dubbio. Il responso ha spento le speranze: non c’è compatibilità con il gruppo sanguigno della bambina scomparsa diciassette anni fa da Mazara del Vallo.

Nel corso della trasmissione è intervenuto in collegamento Giacomo Frazzitta, l’avvocato di Piera Maggio. Il legale è apparso furioso: “Avete fatto uno show assurdo“. Poi, ha generato momenti di tensione in studio chiedendo più volte il gruppo sanguigno di Olesya prima di dichiarare quello di Denise. Dopo la comunicazione, la situazione è tornata normale: Frazzitta ha ringraziato la televisione russa per l’impegno profuso.

Frazzitta: “Il gruppo sanguigno è diverso”

“Ieri preservando la privacy sul gruppo sanguigno di Denise e Olesya, durante il programma russo, è stato rivelato che il gruppo sanguigno di Olesya è diverso da quello di Denise Pipitone. Oggi abbiamo, in ogni caso ritenuto corretto trasmettere nota alla Procura della Repubblica di Marsala che valuterà se procedere ad ulteriori accertamenti“. Queste le parole dell’avvocato all’ANSA.

Lo stesso ha aggiunto: “Si è preferito accelerare i tempi di verifica seguendo i contatti in via privata con l’avvocato di Olesya, poiché una eventuale rogatoria con la Russia avrebbe comportato tempi più lunghi ed, invece, si reputava necessario conoscere almeno il dato preliminare del gruppo sanguigno, prima possibile, per poi meglio approfondire la vicenda“.