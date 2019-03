Debutterà in autunno la piattaforma streaming Disney Plus. L’amministratore delegato Bob Iger ne ha presentato il catalogo: ecco le principali novità

Con la sua piattaforma streaming Plus, la Disney si candida ad essere il rivale più temibile di Netflix nel mondo dello streaming online. In vista del debutto in autunno, l’amministratore delegato Bob Iger ha presentato il catalogo durante l’annuale meeting della compagnia a St. Luis.

Tra classici e produzioni originali

Sulla sua piattaforma streaming ufficiale Disney rilascerà tutti i classici d’animazione prodotti nel corso della sua storia da Biancaneve a Frozen; tutte le nuove produzioni, poi, troveranno spazio online ad almeno un anno dall’approdo in sala.

Molte saranno però anche le produzioni originali che saranno rilasciate: dalla segretissima serie su Loki, fino alle due serie ispirate all’immaginario di Star Wars: The Mandalorian e Cassian Andor.