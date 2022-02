Dubai, niente da fare per Musetti con Djokovic. Attesa per Sinner

Novak Djokovic tornava in campo 80 giorni dopo l’ultima volta. Dopo l’espulsione dall’Australia per la vicenda legata alla vaccinazione con la conseguente cancellazione dagli Australian Open, il serbo era atteso a Dubai per il 1° turno contro Lorenzo Musetti. E la settimana è di quelle delicate: in ballo c’è la posizione da numero 1 al mondo, contesa con Daniil Medvedev.

Per il tennista di Carrara invece era l’occasione del remake dello scorso Roland Garros quando andò avanti di due set contro Nole, prima di cedere fisicamente e ritirarsi nel 5°. Ma sfortunatamente per il classe 2002 la rivincita non arriva: il serbo si impone nettamente con un doppio 6-3 e vola così al turno successivo.

Nole vincente ma teso

Accolto dalla standing ovation del pubblico, Djokovic ci impiega un po’ per carburare, visti anche i mesi di assenza dai campi e la condizione non ancora ottimale. Pertanto Musetti se la gioca a viso aperto ma al primo blackout cede il passo e nel 4° game arriva il break che indirizza il 1° set. In realtà, l’azzurro avrebbe anche la chance di replicare immediatamente con 3 chance di contro-break ma il numero 1 al mondo (ancora per poco?) riesce a cancellarle. Si arriva così al 6-3 finale ed il vantaggio per il serbo.

Il match vive di momenti e soprattutto di cali di tensione: è quello che avviene a Musetti nuovamente in avvio di secondo set, quando perde malamente il turno di battuta a 0. Ma dall’altra parte Djokovic perde lievemente lucidità e nel 6° game dimostra tutta la tensione del momento, prendendosela più volte con se stesso. Tuttavia il serbo con rabbia riesce ad annullare ben 4 palle break e mantenere Musetti a distanza di sicurezza. Nel finale però arriva l’allungo decisivo: nel nono gioco recupera da 15-30 sul servizio dell’italiano e con 3 punti consecutivi, conquista un altro break e chiude l’incontro con il secondo 6-3.

Finisce così anzitempo l’avventura di Lorenzo Musetti, arrivato a Dubai con una wild-card. Invece Djokovic attende uno tra Khachanov o De Minaur per continuare nel tentativo di difesa del posto da numero 1 al mondo. Ma tutto dipenderà da quel che farà Medvedev, impegnato ad Acapulco.

Domani in campo Sinner

Nella giornata di martedì è atteso l’esordio di Jannik Sinner in quel di Dubai. L’altoatesino sarà ufficialmente alla prima uscita con il nuovo coach Simone Vagnozzi, dopo l’addio con Riccardo Piatti: se la vedrà contro lo spagnolo Davidovich Fokina. Il match prenderà il via non prima delle ore 13:30 italiane.

Il vincitore del confronto tra Sinner e Davidovich-Fokina troverà al 2° turno l’eterno Andy Murray, uscito vincente in 3 set contro l’australiano O’Connell, rimontando lo svantaggio iniziale.