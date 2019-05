Edoardo Rixi, dopo aver ricevuto la condanna per 3 anni e 5 mesi per le “spese pazze”, decide di dimettersi dalla Lega. Ma Salvini non la digerisce: “È stato fatto un processo senza prove”

Edoardo Rixi, condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione dal il Tribunale di Genova, più interdizione perpetua dai pubblici uffici, si dimette dal suo ruolo di Capogruppo della Lega.

Lui era stato accusato nell’ambito delle indagini per le “spese pazze” nella Regione Liguria e, dopo la condanna, ha deciso di abbandonare.

“Ho già consegnato le mie dimissioni a Salvini per l’amore che provo per l’Italia e per non creare problemi al governo” ha dichiarato.

Salvini dice di aver da tempo nelle mani le sue dimissioni e lo nomina responsabile nazionale trasporti e infrastrutture della Lega per la sua onestà.

Aggiunge inoltre: “Trovo incredibile che ci siano spacciatori a piede libero, e sindaci, amministratori e parlamentari accusati o condannati senza uno straccio di prova”. Lo stesso Rixi spera una svolta in Cassazione.

Anche Toninelli si è espresso in merito con un tweet: “Grazie a Rixi per il lavoro svolto. Il contratto di governo, ancora una volta, si dimostra lo strumento migliore per garantire il cambiamento.

Malgrado il mio ministero sia stato falcidiato, andiamo avanti a sbloccare opere e procedure per usare al meglio i soldi dei cittadini“.