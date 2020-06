Secondi gli ultimi sondaggi in merito alle Elezioni Regionali, il centrodestra è ancora avanti in Puglia, Liguria e Marche

Con l’emergenza sanitaria Coronavirus sotto controllo, tornano alla ribalta le Elezioni Regionali. Una volta archiviata l’estate, la politica si misurerà con la tornata elettorale regionale prevista per Settembre, probabilmente con l’Election Day fissato per 20-21 Settembre.

Si vota in sei regioni – Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia – ma anche per rinnovare le Amministrazioni Comunali di un migliaio di comuni, tra cui diversi capoluoghi di provincia e di regione, come Bolzano, Trento, Venezia e Reggio Calabria. Il centrodestra risulta in vantaggio nei sondaggi in Puglia, Liguria e Marche mentre sembra impossibile il colpo di scena nella rossa Toscana.

In Campania resta favorito il Governatore in carica Vincenzo De Luca, che gode anche di molti consensi tra il centrodestra ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Il rivale Caldoro parte senza i favori del pronostico ma sul piano dei partiti la sua coalizione è in vantaggio quindi non sono escluse spallate dell’ultima ora.

Senza storia sembra essere invece la corsa alla Regione Veneto con il Presidente uscente Luca Zaia stra-favorito e in odor di riconferma. Più in bilico la situazione Toti in Liguria.

