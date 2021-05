La cantante britannica Ellie Goulding, interprete del brano ”Love Me Like You Do”, è da poco diventata mamma. A dare per primo la notizia è stato il magazine Daily Mail

A sorpresa, è stato da poco annunciato che la cantante britannica, Ellie Goulding, è da poco diventata mamma. A lanciare l’indiscrezione è stato il magazine Daily Mail, che ha ricevuto la notizia proprio dal marito della Goulding, Caspar. Quest’ultimo ha confermato che sia la moglie che il nuovo arrivato stanno in ottime condizioni di salute. Tuttavia, non è stato rivelato quale sia il nome o il sesso del bambino.

La Goulding ha svelato di essere incinta solo alla fine di Febbraio, quando ormai era incita di ben sei mesi. Perciò, era solo questione di tempo, prima che sarebbe arrivata la felice notizia. La cantante che ha trovato la fama mondiale grazie al singolo Love Me Like you Do, brano del film Cinquanta sfumature di grigio, ha scoperto di essere incinta lo scorso anno, nell’ Agosto del 2020, dopo aver festeggiato il primo anniversario di matrimonio.

Sebbene la cantante sia restia a pubblicare foto private sui suoi account social, nel corso delle ultime settimane, non sono mancate le immagine che raccontavano del suo percorso di gravidanza. In un intervista rilasciata al British Vogue, Ellie Goulding ha confessato che il rimanere incinta non rientrava esattamente nei suoi piani. Nonostante la sorpresa, la stessa Goulding aveva rivelato che “si stava divertendo”, così come ha parlato a lungo dei cambiamenti avvenuti nel suo corpo. “Ho curve che non ho mai avuto prima. Mi piace”.