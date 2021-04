Enrico Nigiotti è tornato: disponibile da oggi, 23 aprile, il nuovo singolo “Notti di Luna”, un dialogo profondo tra l’uomo e la luna

Il cantautore toscano Enrico Nigiotti segna il suo ritorno sul panorama musicale italiano con il brano “Notti di Luna”, disponibile da oggi 23 aprile 2021. “Notti di Luna” (Polydor / Universal Music Italia) è un dialogo profondo tra l’uomo e la luna che l’artista ha scritto nel corso di questo particolare periodo di riflessione che stiamo vivendo. Una melodia intensa che culla, come il dondolio di una barca, i pensieri che il cantautore rivolge alla luna che riflessa sul mare guida con la sua luce i pescatori. Un’immagine ispirata da Capraia, isola dell’arcipelago toscano a cui Nigiotti è particolarmente legato. Da oggi, inoltre, è disponibile anche il video ufficiale girato fra gli incantevoli paesaggi delle Cinque Terre per la regia di Fabrizio Cestari.

Nigiotti, che si è sempre contraddistinto per il suo linguaggio immediato, impreziosito da un sound ricercato, rigorosamente strumentale e analogico, nel corso della sua carriera ha scritto brani per molti noti artisti. Tra questi Eros Ramazzotti, Gianna Nannini e Laura Pausini. Fra i suoi più grandi successi invece, “L’amore è” (certificato doppio platino) e “Complici” feat. Gianna Nannini (certificato oro e fra i dieci brani più trasmessi in radio).

Dai talent a Sanremo

Dopo Amici (in cui si autoeliminò per amore), Enrico Nigiotti ha partecipato, classificandosi terzo dopo Maneskin e Lorenzo Licitra, all’11° edizione di X-Factor. Ha preso parte tre volte al Festival di Sanremo: nel 2015 nella categoria Giovani con “Qualcosa da decidere” e nella sezione Campioni nel 2019 con il brano “Nonno Hollywood“ (certificato oro), con il quale si aggiudica il Premio Lunezia per Sanremo come miglior testo in gara. Quest’ultimo brano si trova nell’dizione speciale del suo ultimo album di inediti “Cenerentola e altre storie…”. Torna poi a Sanremo nel 2020 con il brano “Baciami Adesso“, contenuto del suo ultimo album “Nigio” insieme al brano “L’Ora Dei Tramonti”, impreziosito da alcuni versi scritti dal cantautore toscano e recitati da Giorgio Panariello.

Testo

Luna, quanto pensi, quanta gente fai riflettere

nuda tra le stelle

gobba in alto se vuoi crescere

ci guardi come briciole legate nel disordine del vento

luna quanti occhi, quanti morsi che vuoi prendere

cambi e poi confondi

gobba in basso se vuoi scendere

è forse un’abitudine parlarci dopo tutto questo tempo.

Ma dimmi almeno se lo sai

e se lo sai caccia i segreti

che me lo merito un po’ anch’io

di stare in volo senza pesi

se questo pezzo di presente

mi presti almeno i tuoi amuleti

Ma quanto è vero che per sempre

a volte anche un istante

che la paura di sbagliare è il tifo più importante

che se non scali la montagna non godrai il paesaggio

la vita è quello che ti accade

appena sei distratto

e siamo proprio come te

con un trucco da nascondere

siamo tutti come te

che ci spingiamo un po’ più in alto

e poi cadiamo dalle nuvole

Luna sveglia i pesci quanti bimbi che fai nascere

riva sugli specchi di milioni di pozzanghere

di giorno sembra un fulmine la fretta e il nuovo gioco

della gente (tutta questa gente)

ma dimmi almeno se lo sai

e se lo sai quanto ci credi

che me lo merito un po’ anch’io

di avere ali alle pareti

se questo pezzo di presente

mi presti almeno i tuoi amuleti

Ma quanto è vero che per sempre

a volte è anche un istante

che la paura di sbagliare è il tifo più importante

che se non scali la montagna non godrai il paesaggio

la vita è quello che ti accade

appena sei distratto

e siamo proprio come te

con un lato da nascondere

e siamo tutti come te

che ci spingiamo un po’ più in alto

e poi cadiamo dalle nuvole

E poi cadiamo dalle nuvole

Dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

dimmi come si fa

a vivere senza fantasia

Video