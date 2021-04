Arrivata la svolta per i videogiochi e Olimpiadi, il CIO ha ufficializzato la competizione che accompagnerà gli appassionati fino all’inizio di Tokyo 2021

E’ da molto tempo che il mondo olimpico, in particolare il Comitato Internazionale Olimpico, è interessato al mondo dei videogiochi e di come questi in alcuni casi possano diventare parte dell’ecosistema olimpico. Nell’agenda 2020+5, infatti si è dato mandato alle diverse federazioni di sviluppare gli sport virtuali e di interagire attivamente con le comunità videoludiche. Il risultato di questo sforzo è la Olympic Virtual Series.

La competizione si svolgerà dal 13 maggio al 23 giugno e quindi accompagnerà gli appassionati fino all’inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Il CIO però ha dato un indirizzo chiaro alla Olympic Virtual Series. Infatti non ci saranno videogiochi come Counter-Strike, Dota 2 o League of Legends. Questi titoli seppur molto popolari non hanno i requisiti richiesti e quindi il CIO ha optato per le simulazioni virtuali di sport come baseball e ciclismo.

D’altro canto esiste anche una ragione pratica per cui è stata fatta questa scelta. Si tratta appunto di rendere il tutto godibile alla maggioranza delle persone, e quindi giochi molto complessi ma conosciuti soprattutto dalla stragrande popolazione giovanile, potrebbero rendere la OVS una competizione di nicchia escludendo chi non conosce regole e meccanismi del gioco in questione.

I videogiochi coinvolti nella Olympic Virtual Series quindi sono eBaseball Powerful Pro Baseball 2020, Virtual Regatta, Zwyft e Gran Turismo 7 per baseball, canoa, ciclismo e corse automobilistiche. Ci sarà anche un quinto torneo virtuale di vela, organizzato in collaborazione con la World Rowing. Ancora non sono state chiarite le modalità di partecipazione o selezionamento, ma il CIO ha comunque specificato che gli utenti giocheranno da casa.