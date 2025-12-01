di Redazione ZON

Estrazione Million Day delle ore 13:00: i numeri vincenti di oggi, 1 dicembre 2025

La redazione di Zon.it apre il mese di dicembre con il consueto aggiornamento dedicato al Million Day. Anche oggi, 1 dicembre 2025, rendiamo disponibile in tempo reale la combinazione estratta alle ore 13:00.

Combinazione vincente Million Day 1 Dicembre 2025 6 16 44 45 51

Come si gioca al Million Day

Il Million Day è uno dei giochi più seguiti in Italia: basta selezionare cinque numeri da 1 a 55 e attendere l’estrazione quotidiana. Con tutti e cinque i numeri indovinati si può vincere fino a un milione di euro. Ogni giocata costa 1 euro.

È possibile partecipare sia in ricevitoria che online, con la possibilità di riproporre la stessa combinazione fino a un massimo di 20 estrazioni consecutive.

Numeri ritardatari e frequenti

Nelle ultime estrazioni il numero 31 resta il più ritardatario, assente da 47 turni. Seguono i numeri 21 e 22, entrambi fermi a 42 assenze.

Tra i più frequenti invece spicca il 9, comparso in 44 estrazioni.

Analisi dell’estrazione di oggi

La combinazione estratta oggi offre uno schema interessante: il 6 apre la sequenza con un numero basso, mentre 16 rappresenta la fascia centrale. La parte alta è predominante con tre numeri consecutivi: 44, 45 e 51. Una distribuzione che conferma il trend recente, caratterizzato da una forte presenza di numeri alti.

