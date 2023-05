Eurovision Song Contest 2023: in attesa del Grand Final

di Tiara Operno

Solo un giorno ci distanzia dalla finalissima dell’Eurovision 2023, uno degli evento musicali più importanti al mondo, se non quello più importante a livello europeo. Ben 26 nazioni si “sfideranno a suon di musica” per il Gran Final che, quest’anno, si terrà nel Regno Unito, a Liverpool. Come tutti ricordiamo la precedente edizione dell’Eurovision Song Contest era in realtà stata vinta dall’Ucraina, con la Stefania dei Kalush Orchestra. Tuttavia a causa della guerra tra Russia e Ucraina, la nazione è stata impossibilitata nell’organizzare l’evento. Di conseguenza, il compito di organizzare l’Eurovision è stato affidato al Regno Unito, in quanto 2° classificato dello scorso anno.

In questa settimana si sono tenute le due semifinali per decretare quale nazione sarebbe arrivata al Grand Final. Ad esserne esentati sono stati Regno Unito, Italia, Francia, Spagna e Germania, le cosiddette “Big Five”, ovvero i cinque paesi che più contribuiscono a livello di investimenti nell’Unione europea di radiodiffusione (UER). Per quest’anno, oltre ai big five, direttamente in finale è andata anche l’Ucraina, essendo il paese che avrebbe dovuto ospitare l’Eurovision.

Diamo quindi uno sguardo a tutte le nazioni che si esibiranno domani sera alla finale, andando per ordine di esibizione. Se le due semifinali erano state trasmesse su Rai2, il Grand Final andrà invece in onda su Ra1 alle 20:35. La conduzione è stata nuovamente affidata a Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

LE 26 NAZIONI CHE SI ESIBIRANNO ALL’EUROVISION (IN ORDINE DI USCITA)

Austria Portogallo Svizzera Polonia Serbia Francia Cipro Spagna Svezia Albania Italia Estonia Finlandia Repubblica Ceca Australia Belgio Armenia Moldovia Ucraina Norvegia Germania Lituania Israele Slovenia Croazia Regno Unito

Quest’anno, a rappresentare l’Italia, ci sarà Marco Mengoni con “Due vite”, il brano vincitore del Festival di Sanremo. Non è la prima esperienza di Mengoni all’Eurovision, avendo già partecipato al contesto nel 2013 con “l’Essenziale”. Eppure non sarà l’unico a fare le veci del nostro Paese a Liverpool.

Infatti, anche Mahmood si esibirà nel corso della finale come ospite con una cover di “Imagine” di John Lennon. Si tratta della prima volta che un cantante nostrano viene invitato come ospite internazionale all’Eurovision, con l’evento non ospitato in Italia.