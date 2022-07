Eventi atmosferici sempre più stremi. Le previsioni

Eventi atmosferici sempre più estremi emergono dalle previsioni dei meteorologi, con un’anomalia che interessa in questi giorni proprio il Mar Mediterraneo. Le temperature delle acque dei nostri mari, l’Adriatico e lo Jonio in particolare sarebbero aumentate di ben 5°, lì dove anche l’aumento della temperatura dell’acqua di un solo grado potrebbe scatenare fenomeni atmosferici importanti nella loro entità. L’aumento generale delle temperature con il surriscaldamento globale avrebbe compromesso non solo la vita di tante specie vegetali ed animali che vivono in acque diventate inesorabilmente tropicali.

I fenomeni atmosferici più volenti traggono la loro forza proprio dalla superficie marina, le cosiddette “bombe d’acqua” e i tornado vengono scatenati dal rapporto di forze tra aria e mare.

Visto il surriscaldamento dei mari, avvertono i meteorologi, c’è da aspettarsi il verificarsi di importanti grandinate con pezzi di ghiaccio enormi, trombe d’aria, mini tornado o trombe marine. In particolare il peggio è atteso per il mese d’agosto, in cui nella prima parte potrebbe esserci un’esplosione record delle temperature, mentre nell’ultima potrebbero verificarsi violente piogge con rischio alluvioni da interessare principalmente le aree della Liguria, il Piemonte e l’alta Toscana.

Il CNR inoltre invece lancia un particolare allarme pubblicato sulla rivista scientifica Atmospheric Research, riguardante la concreta possibilità del verificarsi di vortici altamente distruttivi come i tornado, conosciuti comunemente anche come trombe d’aria, proprio poiché tra le due definizioni non occorre alcuna differenza di significato. Gli studi in particolare hanno evidenziato che l’aria del Mediterraneo, in particolare sulle regioni che sia affacciano sul Tirreno come il Lazio potrebbero essere zone fortemente a rischio tornado. Le regioni centrali che affacciano sul mediterraneo vengono definite dagli studiosi di veri “hot-spot” per tali fenomeni. Gli studi si basano su un modello realizzato in circa 32 anni di studi, a partire dal 1990 al 2021, intervallo di tempo in cui sono stati isolati 445 eventi tornadici di considerevole intensità verificatisi sulla penisola. In particolare oggetto di studio è stato proprio il tornado del 28 luglio 2019 sul litorale laziale che causò la morte di una persona.

I risultati degli studi hanno mostrato che è possibile prevedere con successo valori elevati di specifici indicatori d’instabilità atmosferica, di convezione profonda tipica del tornado ed anche di simulare la struttura delle celle convettive responsabili della genesi di tali eventi. Non è attualmente possibile prevedere con esattezza quando e dove i tornado sulle nostre coste potrebbero verificarsi, ma la tendenza evidenzia una maggiore frequenza sul litorale laziale, sulla Pianura Padana e sulla Puglia durante i temporali estivi e l’inizio dell’autunno.

In conclusione dopo periodi particolarmente caldi c’è da aspettarsi con maggiore probabilità il ferificarsi di temporali, nubifragi e grandine.