Extasi: testo e significato del nuovo singolo di Fred De Palma

Dopo il singolo “Romance” con Justin Quiles che ha raggiunto le playlist di tutto il mondo e la pubblicazione di “PLC tape1” (Pa’ la cultura), il tape di Fred, è arrivato “Extasi” il nuovo singolo di Fred De Palma prodotto da Takagi&Ketra.

“Extasi” unisce nuove combinazioni di ritmi e generi musicali sperimentando tra sonorità latine dei quartieri popolari e il mondo urban, per quello che è un inno alla libertà di vivere, amare, divertirsi, perdersi e ritrovarsi e stare insieme dopo il periodo passato.

Il Re dell’estate ritorna con un brano estivo dopo lo straordinario successo dei singolo “D’estate non vale“, “Una volta ancora“, “Un altro ballo” e “Ti raggiungerò“. Infatti, Fred De Palma vanta 23 dischi di Platino e 4 dischi d’Oro in Italia e 5 dischi di Platino in Spagna.

