Fantacalcio, le ultime dai campi: chi schierare e chi evitare

Fantacalcio, i consigli di formazione per il 28° turno della Serie A: Ronaldo non convocato, Icardi favorito su Lautaro Martinez

Alle ore 18 comincerà l’ultima giornata della Serie A, che assegnerà gli ultimi verdetti tra lotta salvezza ed ingresso in Champions League. Giornata decisiva anche per il Fantacalcio, con molti fantallenatori che si giocano il tutto per tutto, e che dovranno fare le scelte giuste.

Le ultime dai campi

Brutta notizia per chi ha Cristiano Ronaldo. Infatti il portoghese non è stato convocato, e dunque spazio a Kean e a Dybala per l’attacco bianconero. Indisponibili anche Mandzukic, Cancelo, Bernardeschi e Matuidi, ci sarà invece Chiellini. In casa Sampdoria presente Quagliarella, capocannoniere della Serie A con 26 reti.

In casa Inter, Icardi parte favorito per un posto da titolare su Lautaro Martinez, titolari anche Nainggolan e Perisic, mentre De Vrij è avanti nel ballottaggio con Miranda. In casa Empoli, Caputo parte titolare, anche se potrebbe soffrire la difesa interista.

Ultima gara di De Rossi con la Roma, e naturalmente il capitano giallorosso sarà titolare insieme a Cristante. In difesa Manolas è recuperato, ma Jesus è pronto in caso di forfait del greco. In attacco Under e Zaniolo sono avvantaggiati su Kluivert e Pellegrini.

In casa Torino, Iago Falque è avanti su Zaza per un posto affianco a Belotti. In difesa intoccabili N’Koulou e Izzo, cosi come Rincon e Baselli a centrocampo. Nella lazio, Proto potrebbe partire titolare su Strakosha e Guerrieri, panchina per Milinkovic e Lucas Leiva.

Con il traguardo della Champions a soli 3 punti di distanza, Gasperini schiera tutti i migliori. Squalificato Hateboer, sulle fasce Gosens e Castagne, ballottaggio tra Palomino e Djimsiti. In avanti tridente con Ilicic-Gomez-Zapata.

Gattuso da fiducia a Borini, a centrocampo squalificato Paquetà, ballottaggio tra Bakayoko e Biglia. In difesa Conti favorito si Abate. In casa Napoli, squalificati Allan e Koulibaly, in attacco rientra Insigne sulla fascia sinistra, a destra Callejon. In attacco Milik e Mertens.