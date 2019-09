Archiviata la prima giornata di competizioni europee, la serie A si appresta a vivere la sua 4a giornata. Ecco i consigli per il Fantacalcio

Dopo gli impegni di Champions League ed Europa League, riprendono gli impegni di campionato. La serie A si prepara a vivere la sua quarta giornata in questo weekend lungo che inizia stasera con Cagliari-Genoa e terminerà Domenica sera con il posticipo dell’Olimpico tra Lazio e Parma. Ecco i consigli su chi schierare al Fantacalcio, partita per partita e squadra per squadra.

CAGLIARI-GENOA: puntate ancora su Simeone. Il Cholito si è sbloccato nella scorsa giornata e potrebbe regalare ancora soddisfazioni. Nel Genoa ballottaggio Pinamonti-Favilli, schierate il primo solo se non avete altre valide alternative. Ghiglione e Pellegrini possono portare bonus

UDINESE-BRESCIA: Lasagna può portare bonus anche se l’assenza della qualità di De Paul a centrocampo si farà sentire in casa friuliana. Nel Brescia Donnarumma è una certezza come anche Tonali che garantisce sempre la sufficienza

JUVENTUS-VERONA: è la partita di CR7. Il fuoriclasse portoghese ha messo a segno solo un gol da inizio stagione e la sfida contro la neo promossa è ottima per ritornare al gol. Da schierare anche Dybala, occhio a Rabiot per il centrocampo. Nel Verona poche carte da giocarsi in ottica fantacalcio, Verre unico possibile titolare nelle vostre squadre ma la partita dello Stadium non è l’ideale per schierare giocatori degli ospiti.

MILAN-INTER: Piatek si è sbloccato ma avrà vita dura contro i forti centrali dell’Inter. Politano carta interessante da giocarsi. Occhio a Vecino e Calhanoglu, gli inserimenti dei centrocampisti potrebbero risultare decisivi. Da schierare anche l’ormai inamovibile Sensi, evitate Conti e Rodriguez se avete alternative all’altezza

SASSUOLO-SPAL: l’attacco del Sassuolo promette scintille, con Berardi e Caputo in odore di assist. Nella Spal possono fare bene Kurtic e l’ex Di Francesco. Da evitare i difensori, entrambe le squadre hanno infatti dimostrato di avere ancora grande lacune in fase difensiva

BOLOGNA-ROMA: l’attacco della Roma è in forma spaziale e di conseguenza i vari Dzeko, Mkhitaryan, Zaniolo e Pellegrini sono assolutamente da schierare. Dubbi maggiori sui difensori, in particolare Fazio. Orsolini è il leader tecnico del Bologna, evitate difensori e centrocampisti. Pericolo malus per Medel e Poli

LECCE-NAPOLI: stesso discorso del Verona per quanto riguarda il Lecce. Ci sono molti elementi interessanti, Falco su tutti, ma la sfida al Napoli è proibitiva. Tra gli azzurri, possibile chance da titolare per Milik. In odore di bonus anche Insigne e Lozano

SAMPDORIA-TORINO: puntate su Quagliarella, in queste partite delude raramente. Evitate la difesa dei blucerchiati, Colley e Murillo stanno vivendo un inzio di stagione da incubo. Nel Torino intoccabile Belotti, una mossa a sorpresa può essere Verdi che è pericoloso anche a partita in corso

ATALANTA-FIORENTINA: partita che si preannuncia ricca di gol e spettacolo. Zapata, Chiesa, Ribery e Ilicic possono portare tanti bonus, ma occhio anche a Muriel, Pulgar e agli esterni dell’Atalanta. Dubbi maggiori sui reparti difensivi, apparsi in difficoltà per entrambe le squadre in questo inizio di stagione

LAZIO-PARMA: biancocelesti chiamati al riscatto dopo la doppia sconfitta in campionato ed Europa League. Immobile e Correa sono una garanzia di bonus, in difesa Acerbi è un totem dei fantallenatori. Nel Parma Gervinho e Inglese sono sempre pericolosi, una mossa a sorpresa interessante può essere Kulusevski

