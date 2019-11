I consigli del Fantacalcio per l’undicesimo turno di Serie A: chi schierare e chi evitare per non incombere nelle trappole di giornata

Ritorna la classica suddivisione delle partite, con la giornata di Fantacalcio che inizierà oggi alle 15 e terminerà lunedì sera. Il nostro solito consiglio è di dare uno sguardo alle probabili formazioni e ascoltare le parole di alcuni allenatori nelle conferenze stampa di vigilia.

Le partite del sabato: l’antipasto del Fantacalcio

Roma-Napoli

Le prestazioni di Zaniolo stanno salendo di gara in gara e la Roma sta puntando su di lui, riconfermatelo. Dzeko metterà in difficoltà la difesa ballerina del Napoli. Mancini potrebbe andare in difficoltà, risucchiato dalla ragnatela del centrocampo partenopeo. Milik contro i giallorossi spesso gonfia la rete, potrebbe ripetersi.

Bologna-Inter

Lautaro Martinez è l’uomo più in forma di Conte, impossibile non schierarlo. Date un turno di riposo alla difesa di casa, meglio non rischiare. Orsolini potrebbe far girare la testa a Lazaro, se dovesse scendere in campo dal primo minuto.

Torino-Juventus

Cristiano Ronaldo non è ancora andato a segno lontano dall’Allianz Stadium (dove invece è puntuale con il +3), è arrivato il momento per farlo. Cuadrado è in una condizione psicofisica dominante, schieratelo. Date un turno di riposo a Djidji.

Le partite della domenica

Atalanta-Cagliari

Le premesse per vedere molti gol da entrambe le squadre sono molte, vista la macchina da guerra della Dea e la grande sorpresa del Cagliari. Gomez potrebbe rifiatare in vista della gara decisiva in Champions League, ma schieratelo a prescindere, il Papu può garantire bonus anche da subentrato. La posizione di Joao Pedro può essere una trappola per i bergamaschi, rischiatelo.

Genoa-Udinese

Il nuovo Genoa di Thiago Motta è molto propenso al dominio del gioco e al calcio offensivo: un motivo in più per inserire Pinamonti. Kouame è diventato una garanzia, promette sempre bonus. Sema soffrirà Ghiglione, uno dei miglior assistman d’Europa.

Verona-Brescia

Gli scaligeri stanno fornendo importanti prestazioni in Serie A e godono di un’ottima classifica. Gli attaccanti di Juric però sono poco propensi al bonus, meglio non schierarli se avete di meglio. Donnarumma deve rifarsi dopo le ultime opache prestazione. Attenzione a Sabelli, potrebbe regalare piacevoli sorprese.

Lecce-Sassuolo

La velocità di Boga metterà in difficoltà i salentini. Caputo ha il bisogno di ritornare al gol, date fiducia al vostro bomber. Lapadula e Mancosu (infallibile rigorista) sono gli uomini più pericolosi a disposizione di Liverani, fateci un pensiero.

Fiorentina-Parma

Chiesa potrebbe tornare al suo vecchio ruolo di ala, ma non è un male per il Fantacalcio: inseritelo a prescindere. Sottil può garantire una buona prestazione, rischiatelo. La dolce sorpresa del campionato è Kulusevski, sta impressionando in tutti i campi e lo farà anche al Frachi.

Milan-Lazio

I rossoneri ripartono dalla vittoria contro la Spal, ma hanno un urgente bisogno dei gol dei loro attaccanti. Immobile è una garanzia, in questa stagione di grazie è impossibile anche pensare di lasciarlo fuori, può segnare da un momento all’altro. Meglio evitare Duarte, avrà brutti clienti.

Il posticipo di lunedì

Spal-Sampdoria

La giornata al Fantacalcio si concluderà con questa delicata partita. Petagna ha voglia di tornare al gol ed è la gara giusta per farlo. Gli inserimenti di Kurtic faranno male ai blucerchiati, che sperano invece in un risveglio di Quagliarella.

