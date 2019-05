La situazione delle Ferrovie sul tratto Bari-Foggia è caratterizzata da pesanti disagi. Tutta colpa della scossa di terremoto registrata alle 10.13

La terra trema, un’altra volta. La scossa di terremoto avvertita alle 10.13 nelle vicinanze di Barletta e nel Barese ha provocato pesanti disagi alla circolazione dei treni. Infatti, sul tratto Bari-Foggia, più specificamente tra Bisceglia e Molfetta, le Ferrovie hanno sospeso il traffico dei convogli. A riferirlo è stata una nota dell’RFI (Rete Ferroviaria Italiana). I tecnici, attualmente, sono ancora al lavoro per verificare l’entità dei danni causati dal sisma.

Il problema, però, non si è verificato solamente per quanto riguarda i treni della Puglia. Infatti, anche in Basilicata si sono avuti malfunzionamenti e stop improvvisi. Le Ferrovie Appulo-Lucane hanno momentaneamente interrotto la circolazione in via precauzionale, in quanto bisogna consentire ai tecnici di effettuare delle verifiche nei tratti. A renderlo noto, è stata un’altra nota da parte del FAL.

Anche Ferrotramviaria ha annunciato lo stop dei treni sulla linea che va da Andria a Barletta, tramite un comunicato.

“A causa della scossa di terremoto che si è verificata questa mattina con epicentro a 4 km a sud-est di Barletta, ad una profondità di 34 km., la circolazione ferroviaria sulla tratta Andria – Barletta è stata interrotta, fino a nuovo avviso, per consentire le opportune verifiche. È stato predisposto il servizio sostitutivo di bus.”

Gravi disagi, quindi, quelli che attraversano la Puglia in queste ultime ore. Per ora non vi sono state altre notizie significative a proposito della vicenda. Seguiranno, naturalmente, ulteriori aggiornamenti sulla situazione.