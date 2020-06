Nelle ultime ore, impazzava sul web e la stampa patinata un gossip che voleva Pamela Camassa in dolce attesa: la smentita del compagno, Filippo Bisciglia

Dalle pagine del settimanale patinato Nuovo Tv il gossip ha fatto in men che non si dica il giro del web: Pamela Camassa è incinta? A smentire le voci di una presunta gravidanza della showgirl toscana, vincitrice di Amici Celebrities, ci ha pensato il suo compagno Filippo Bisciglia che in una serie di Instagram Stories ha detto:

“Mentre stavo pitturando il mio balcone ho cominciato a ricevere molti messaggi con scritto -Auguri- -Stai diventando papà-. Ragazzi, non è assolutamente vero. Smentisco questa cosa, purtroppo. Chissà, magari in un futuro, ma per ora non è così“.

Mentre si dedica alle faccende domestiche, Filippo Bisciglia prepara anche la nuova edizione di Temptation Island, il reality dei sentimenti prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe partire su Canale 5 martedì 7 Luglio 2020.

Negli ultimi giorni anche un’altra showgirl ha smentito la sua presunta quarta gravidanza: si tratta di Michelle Hunziker. La conduttrice di “Striscia la notizia” ha sgonfiato il gossip (partito dalla trasmissione “Detto Fatto” su Raidue) proprio durante una puntata del tg satirico di Antonio Ricci.

