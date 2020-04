Fontana deciso a riprendere al più presto la normalità. Il governatore della Campania avverte sulla fase 2: “Siamo pronti a chiudere i nostri confini”

La tanto richiesta unità tra le regioni sembra incrinarsi sempre di più. Dopo le parole di Fontana sulla fine del lockdown è arrivata la pronta risposta di De Luca che ha aperto lo scontro. Il Governatore della Campania non usa mezzi termini e ci va giù pesante: “Se dovessimo avere una corsa in avanti da zone dove il contagio è ancora presente, in maniera forte, chiuderemo i nostri confini.“ La preoccupazione di De Luca è un nuovo possibile esodo verso sud:“Non reggeremmo più e crollerebbe l’Italia”.

Il Governo però raffredda la polemica parlando di decisioni ancora da prendere. A Palazzo Chigi il dossier è aperto, con il Comitato tecnico-scientifico e la task force di esperti guidata da Vittorio Colao al lavoro per studiare la “fase 2”.

Proposte della task force che saranno presentate a Patuanelli che le esaminerà confrontandosi con Regioni e Comuni nella cabina di regia per poi decidere assumendosi, come sempre, tutte le responsabilità delle scelte. Fontana però va avanti con la sua idea di ripresa dal 4 maggio:“Vogliamo ripartire, nel rispetto delle 4D: distanza, dispositivi, digitalizzazione, diagnosi. Se la scienza ci dirà di stare chiusi staremo chiusi, ma nell’ipotesi in cui ci fossero le condizioni per ripartire, noi il 4 maggio dobbiamo essere pronti”

