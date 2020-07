De Rossi piace molto alla proprietà Viola per riportare la Fiorentina ai livelli che merita: Rocco Commisso ha espresso gradimento dagli Usa

La notizia che ha scaldato gli amanti del calcio nelle ultime ore proviene da Firenze: Commisso avrebbe scelto De Rossi come nuovo perno della panchina Viola. Stando alle dichiarazioni di Gianluca Di Marzio la proprietà sarebbe intenzionata a puntare e rischiare sull’ex calciatore della Roma.

De Rossi non ha ancora completato il percorso di formazione da allenatore e la Fiorentina dovrebbe ricevere una deroga per scavalcare questo intoppo burocratico. Il campione del Mondo ha spesso dichiarato che il suo sogno è quello di guidare una squadra da mister e ben presto potrebbe diventare realtà.

La stagione di Iachini è da dimenticare, così come i primi mesi di Montella. La Fiorentina ha talento in squadra ma non è in gradi di esprimerlo, facendo brutte figure anche con club di bassa classifica. Il progetto di rifondazione richiede tempo, ma la società per rinforzare le fondamenta ha bisogno di puntare su figure stabili.

De Rossi ritroverebbe a Firenze diversi volti conosciuti come Pradè e Pengue, oltre ad Acquilani se dovesse restare. I dubbi che tormentare l’ex giallorosso riguardano la mancanza del patentino. Vorrebbe rispettare il percorso, bloccato a Marzo dall’esplosione della pandemia, per arrivare a sedersi sulla panchina in modo meritocratico.

