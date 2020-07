All’Artemio Franchi, Fiorentina-Sassuolo si sfidano nel match valido per il ventinovesimo turno della Serie A. Le probabili formazioni del match

Fiorentina-Sassuolo si sfidano nel match valido per la giornata numero ventinove della Serie A. All’Artemio Franchi va in scena una sfida tra due squadre ancora a caccia dei primi tre punti post-pandemia.

Viola ancora con la rabbia della partita persa 2-1 contro la Lazio e il rigore discusso assegnato ai biancocelesti per fallo di Dragowski su Caicedo. La salvezza non è ancora cosa certa e tre punti sarebbero vitali per iniziare a chiudere il discorso, visti gli appena 6 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dal Lecce.

Il Sassuolo è tre punti avanti rispetto alla squadra di Iachini ma vuole continuare a regalare emozioni e partite spettacolari in questa fase finale di campionato. Inoltre, nella giornata di ieri, c’è stato l’annuncio del rinnovo di Roberto De Zerbi per un altro anno sulla panchina neroverde. Nell’ultimo turno è arrivato il clamoroso 3-3 in rimonta contro il Verona, il secondo consecutivo dopo quello contro l’Inter.

Il fischio d’inizio del match è previsto alle 21:45 e la potrà essere seguita sui canali Sky Calcio.

