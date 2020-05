Fiorentina, sei tesserati positivi al Coronavirus dopo il tampone

Torna l’incubo dei casi positivi al Coronavirus nella Fiorentina: 6 tesserati (3 calciatori e 3 membri dello staff) sono stati messi in quarantena

Dopo il caso del calciatore del Torino, anche la Fiorentina scopre la positività al Coronavirus di 6 tesserati durante i test medici ed il tampone effettuato prima della ripresa degli allenamenti.

Lo ha comunicato il club Viola attraverso un nota stampa: “A seguito dei controlli di laboratorio effettuati nel pomeriggio di ieri, ACF Fiorentina comunica che sono stati identificati 3 atleti e 3 dello staff tecnico-sanitario positivi al Covid 19. La Società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo“.

Dunque torna l’incubo Covid-19 per la squadra toscana: in precedenza c’erano stati i casi positivi di German Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic. I tre calciatori di mister Beppe Iachini sono guariti da diverse settimane ma adesso c’è da fare i conti con questo nuovo imprevisto.

Non sono stati resi noto i nomi dei calciatori e dello staff trovato positivo al Covid-19, così come avvenuto ieri per il Torino. Le nuove positività pongono ulteriori interrogativi sulla possibile ripresa effettiva del massimo campionato di calcio italiano.

Leggi anche