Firenze, studentessa americana violentata e rapinata

di Antonio Jr. Orrico

Un racconto choc, assolutamente riprovevole. A Firenze, due uomini hanno violentato una studentessa americana di 21 anni, rubandole poi il telefonino nell’androne di un palazzo. Questo è quanto ha denunciato la stessa ragazza. I fatti sarebbero avvenuti mercoledì notte in via Pellicceria, nel pieno centro storico nel capoluogo toscano. È lì che inizialmente la giovane viene avvistata da una pattuglia della polizia impegnata nei controlli notturni. Come riportato dal Corriere, gli agenti si sono fermati dopo che un’amica della 21enne ha chiesto il loro aiuto.

Erano circa le 2.30 del mattino. Poco prima, la studentessa era entrata nell’ingresso di un palazzo dove vivono alcune amiche con cui doveva incontrarsi. In quel momento qualcuno si sarebbero infilati nell’androne dietro di lei: un uomo, forse italiano, le ha portato via il cellulare e poi è scappato. La 21enne però nega ogni tipo di aggressione e così la polizia se ne va. Dopo quindici minuti, però, dall’ospedale di Santa Maria Nuova proviene una nuova richiesta d’intervento: un codice rosa per violenza sessuale.

Solo appena ventiquattro ore prima, sempre a Firenze, un’altra studentessa, messicana di 22 anni, ha raccontato di essere stata seguita mentre rientrava a casa. Successivamente gli aggressori l’avrebbero rapinata del suo iPhone e, poi, avrebbero tentato di violentarla sessualmente nella zona di borgo Santi Aspostoli. Saranno le indagini a dire se c’è qualche connessione tra i due episodi.